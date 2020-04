Het beeld blijft bij me hangen: het blok met memoblaadjes op het bureau van onze thuiswerkende koning Willem-Alexander op Paleis Huis Ten Bosch. Keurig bijna tot de rand toe gevuld met witte vierkante papiertjes. Zou hij daar de boodschappen opschrijven die hij voor zijn vrouw Máxima op zaterdagochtend moet doen? Zou hij er soms een kattebelletje voor zijn kinderen op krabbelen, zoiets als ‘Vergeet je gymspullen niet, Ariane’ of ‘Morgen om 15.00 uur naar de tandarts, Alexia’. Of zou hij er juist reminders voor zichzelf op noteren? ‘Mark Rutte bellen’, ‘Bedankje voor ma kopen’, ‘Het gras maaien’, ‘Printpapier halen’, ‘Cadeau voor Constantijn kopen’, ‘Zomerbanden laten monteren’. Of staan er meer geheime zaken op? ‘Kosten van de Gouden Draeck aan de Belastingdienst doorgeven’ of ‘Bellen met Vladimir Putin om MH17-zaak te bespreken’. Of schrijft hij er op een ochtend net voor vertrek op ‘Ben tot 12.00 uur in de sportschool, tot strakjes bij de lunch ...’?

Ik had verwacht dat de memoblokhouder van goud was, maar het is er een van plastic. Dan zal er ook wel gewoon een Bic-pen op zijn bureau rondslingeren om de memoblaadjes te beschrijven. De koning blijkt gelukkig een gewoon mens. Bedankt voor het inkijkje in uw leven, majesteit! Nog een tip: er zijn ook gekleurde memoblaadjes waarmee u het blok kunt vullen.