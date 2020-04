Door onzichtbare dingen te ontdekken kunnen we langer naar het Meisje met de Parel kijken

Ik zag het Meisje met de Parel dit jaar voor het eerst in het echt. Ik vond haar mooi. Mijn oordeel over schilderijen gaat vaak niet veel verder dan dat. Ik vind het ook knap gemaakt. Dat zeg ik meestal ook nog wel, als ik in een museum sta te kijken. Soms tegen de verkeerde. Dat komt omdat ik dan denk dat mijn vrouw nog naast mij staat, maar dat blijkt dan inmiddels iemand anders te zijn.

Ik heb een lichte neiging om dat enorme onderzoek naar dit meisje - waaruit nu blijkt dat Vermeer haar schilderde voor een groen doek en dat ze tóch wimpers blijkt te hebben - te betitelen als ‘lekker belangrijk’. Een lichte neiging. Je moet oppassen om dingen die je niet begrijpt onzin te vinden. Dus ik doe m’n best om te snappen wat het belang is van een groen doek met een diagonale plooival...

Maar ook met die bewondering is het altijd weer fijn als de conservator van de schilderijen - in het Mauritshuis is dat Abbie Vandivere - in staat is om het nut van dit alles uit te leggen. Het nut ja. Ik ben tegen nutteloos. En Vandivere doet dat goed, want ze zegt dat je door de grondiger kennis van Vermeers materiaalgebruik beter zicht hebt op de degradatie van de materialen die de sch..