In de anderhalvemetersamenleving is er te eenzijdig nadruk op risico’s voor lichamelijke gezondheid en somatische gezondheidszorg. Het menselijk lijf is meer dan een lichaam: het is een behoeftig, voelend, relationeel organisme. En dus zijn er in de anderhalvemetersamenleving niet alleen medische, maar ook belangrijke psychosociale risicogroepen die liefde behoeven.

Over liefde is van alles te zeggen, maar het is óók een biologische behoefte. Onderzoek heeft al decennialang aangetoond dat liefdevolle aanraking van essentieel belang is om te overleven. Zieke baby’s hebben een extreem veel grotere kans op overleven als ze aangeraakt worden. Kinderen die aanraking en empathie van hun ouders hebben ontvangen, zijn als volwassene veel beter ..

Dit heeft nogal implicaties: er zijn dus ook psychosociaal kwetsbare groepen in onze anderhalvemetersamenleving. De eerste groep daarvan krijgt wel maatschappelijk aandacht: ouderen. Helaas moeten zij het veelal stellen zonder aanraking, wat bepaald niet bevorderlijk is. En wat te denken van singles, alleenstaande ouders, mensen met psychotrauma of een hechtingsstoornis, stervenden en rouwenden..