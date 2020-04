In mijn verlangen tekent zij zich al af: de nieuwe economie. Want na deze crisis willen we het natuurlijk anders doen. We hebben het begrepen: deze crisis is deels zo wereldwijd omdat de lijnen van de wereldwijde economie opeens tentakels zijn geworden. We kúnnen ons bijna niet meer lokaal afzonderen en dat wordt nu angstwekkend.

Dus. We gaan het anders doen. Een lokale economie. Een economie van het genoeg. Een economie van de seizoenen. Een economie waarin eerlijke prijzen voor arbeid worden betaald. Ik zie het helemaal voor me. Doen jullie ook allemaal mee?

Maar de eerlijkheid gebiedt me om iets verder te kijken dan mijn verlangen. Want hoe is het eigenlijk gesteld met de economie van de familie Burger in deze tijd? Zeker, ik probeer aandacht te geven aan lokale winkels. Ik heb bijna niets online besteld bij de grote blauwe reus. Ik probeer elke week iets te bestellen bij de stenen winkels die onze stad zoveel meer sfeer geven. Ik probeer mijn kin..