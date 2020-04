Hoe autobedrijven in Breda stilaan worden gekaapt door de criminele industrie

Ineens was daar corona. Een virus dat de wereld op z’n kop zette. Terwijl ik als burgemeester ‘pre-corona’ een groot deel van mijn tijd wijdde aan de bestrijding van ondermijning in (de regio) Breda, bestreden we ineens iets heel anders. Corona en ondermijning; beide ontwrichten de samenleving. Beide verdienen dan ook onze volle aandacht.

In de aanpak van ondermijning vervul ik graag – samen met partners - een kritische rol. Immers, we kunnen wel blijven roepen dat criminaliteit de spuigaten uitloopt, maar zolang de economie het van de veiligheid blijft winnen, is het dweilen met de kraan open. Een voorbeeld. Nederland importeert veel bloemen. Bloemen zijn kwetsbaar en worden daarom weinig gecontroleerd. Laat staan bij de hoevee..

onderwereld

We hebben te maken met een illegale onderwereld die zich steeds meer vermengt met de bovenwereld om te kunnen functioneren; bijvoorbeeld een elektriciën die voorziet in de elektriciteit van een wietplantage. Een strijd die in onze steden gestreden wordt. Zo telt Breda tien keer zoveel autobedri..