Geen kleedjesmarkt, wat nu met alle troep?

Op zolder stonden de kratten al klaar. Jaarlijks belanden alle spullen die we niet meer nodig hebben op zolder. Maar niet voordat we gekeken hebben of ze nog te verkopen waren op een kleedje.

Elke Koningsdag staan we op de kleedjesmarkt. Dit jaar zou - gezien de leeftijd van de kinderen en de te verkopen spullen - waarschijnlijk de laatste keer zijn.

De kratten blijven nu staan waar ze staan. Want verkopen op een fysiek kleedje is anders dan online. Bij een kleedje kun je de koper goed bekijken. Die kijkt overigens niet goed naar jou, maar is gefixeerd op de spullen op de straat.

Na jarenlange ervaring kunnen we aardig inschatten waarin iemand geïnteresseerd is en of het een afdinger is of niet. Het is een sport om daar op in te spelen. En een kind iets voor heel weinig te gunnen.