Waarom juist zij

We waren net begonnen aan thuisweek drie van het coronale tijdperk. Een heerlijke zondagmiddag waarin mijn bleke winterbenen hun eerste blootstelling aan de stralende voorjaarszon dankbaar ondergingen. Mijn tuinstoel schoof ik in standje ‘relax’ en gelukzalig sloot ik mijn ogen. Het waren intense weken geweest, maar ik constateerde ook dat we allemaal onze draai begonnen te vinden in dit ‘nieuwe normaal’ van de spelregels van coronaland. We konden best tevreden zijn. Zolang we niet ziek werden, zouden we dit wel uitzingen met elkaar. Die zonnige vreugde was echter van korte duur. Mijn zonnebrandcrème was nog maar nauwelijks ingetrokken of daar ging mijn telefoon. En daarmee schoof direct een donkere wolk voor de zon en was plots voorbij wat net nog zo vredig leek.

het was niet gelukt

Door de coronamaatregelen was het ziekenhuis een grote steriele vesting geworden, met witte tenten, rood/witte linten en de penetrante geur van desinfectiemiddelen. Er mocht er maar eentje mee het ziekenhuis in, dus ik liet voorgaan wie het eerste recht had. Het duurde enkele uren voor oo..

En zo begon mijn Stille Week. Het lijden was nog nooit dichterbij dan op de Goede Vrijdag die volgde. Ik skipte de online kerkdienst, om weer even bij haar te kunnen zijn. De enige mogelijkheid om haar te zien was door een ontmoeting op het terrein van de psychiatrische kliniek waarnaar ze inmiddels was overgebracht. De regels waren duidelijk. Niet mee naar haar kamer en afstand houden. Ze l..