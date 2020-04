Lichte relaties

Toen ik een jaar of vijfentwintig was, werd ik tijdens een lezing van de ons al ontvallen theoloog Henri Veldhuis op scherp gezet doordat hij de vraag naar God en het kwaad wel interessant achtte, maar de vraag naar de herkomst van het goede minstens zo belangwekkend vond. De mogelijkheid van het goede is blijkbaar nog steeds een verwondering wekkende mogelijkheid. De journalist Rutger Bregman heeft er een bestseller over geschreven. Hij niet alleen. Het goede in de mens, een boek van de Grieks-Amerikaanse socioloog Nicholas Christakis, tevens arts, verscheen in 2019. Vanuit de evolutie zoekt hij een verklaring voor wat mensen in staat stelt samen te leven zonder elkaar de hersens in te slaan. In het boek staat een vermakelijk hoofdstuk over de partnerrelatie. Want het is natuurlijk opmerkelijk dat mensen levenslang met elkaar verbonden kunnen zijn in een huwelijk. Christakis baseert zich op antropologisch onderzoek naar gezins- en familievormen in allerlei culturen over de hele wereld. In alle culturen wordt het huwelijk in diverse vormen aangetroffen. Het hebben van meerdere partners blijkt uitzonderlijk te zijn. Het komt vooral voor in culturen waar sprake is van machtsongelijkheid. Mannen hebben daar veelal de macht en het aantal vrouwen is veelal een machtssymbool. Beetje zoals bij Salomo.

drang tot hechting

Er is maar één cultuur aangetroffen, in het Himalayagebergte, waar iets als het huwelijk niet bestaat en zelfs verboden is. Vrouwen wonen bij elkaar en nodigen mannen uit als zij zin in seks hebben. Mannen kunnen ook een verzoek indienen. Daarna vertrekken de mannen weer.

De evaluatie van al het antropologisch onderzoek naar partnerrelaties brengt Christakis ertoe te stellen dat de mens wat zijn driftleven betreft aangelegd is op promiscuïteit, maar moreel een natuurlijke drang heeft tot hechting aan een vaste partner. Wat natuurlijk versterkt wordt door het samen krijgen van kinderen. In dat spanningsveld leven wij dus. En hoezeer wij ook tot vallen geneigd ..