Opeens is mama 86, hoe vaak en hoe liefdevol heeft ze ons niet verzorgd?

Ik zit in de tuin, met mijn ogen dicht, gericht naar de Nederlandse lentezon.

Ik woon al meer dan 25 jaar buiten Frankrijk, mijn geboorteland, en ondanks het feit dat het niet ver weg is, blijf ik ver van het dagelijks leven daar. Ik heb ervoor gekozen, ik moet niet zeuren. Maar waar ik altijd tegen opzag, gebeurt nu. Mijn moeder wordt oud, ze heeft me nodig en ik ben er niet.

De generatie van mijn ouders is krakkemikkig aan het worden en valt langzamerhand weg. Ze kampen met alzheimer, parkinson, kanker, of simpelweg ouderdomskwalen waardoor ze steeds afhankelijker worden. In sommige gevallen leidt dat tot levensmoeheid. Tegen ouderdom valt niet te vechten. Maar er bestaat wel een mooie palliatieve remedie: liefde, aanwezigheid en aandacht. Een knuffel of een zoe..