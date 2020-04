Bij het NOS-weerbericht kijk ik altijd achter de presentator, naar de kaart. Daar zie je soms het Duitse eiland Wangerooge. Het is niet veel, een nietig wenkbrauwboogje van zand in de Noordzee. Op 25 april 1945 is het verwoest door de geallieerden. Daarbij stierf een broer van mijn grootmoeder Frouke, Pieter Kort (22). Hoe kwam hij daar terecht?

Het is mei 1944. Hij wil niet in Duitsland werken en duikt onder. Een vriend verraadt hem, onder druk van de SD. In Kamp Amersfoort ziet Pieter nog één keer zijn moeder en zijn broer: hij krijgt een brief van zijn vriendin, ze maakt het uit.

Op 15 juni 1944 gaan hij en 314 anderen naar Duitsland. Eerder wisten velen op stations te ontsnappen, daarom is deze groep geketend. Op Wangerooge moeten ze bunkers bouwen.