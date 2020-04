Prachtig citaat

Op de rouwkaart van mijn leermeester Heiko Augustinus Oberman (1930-2001) stond het volgende - enigszins vrij weergegeven - citaat van Maarten Luther:

‘De middeleeuwse Kerk heeft gezongen:

Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven.

Het Evangelie leert en wij geloven:

Wie Obermans Luther-biografie uit het gedenkjaar 1983 kent - Luther: mens tussen God en duivel -, herkent dit citaat direct. Het boek begint en eindigt met Luthers sterfbed en concludeert: ‘De middeleeuwse waarschuwing voor de dood: “Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven” heeft Luther in het geloof in een levensroep omgekeerd: “Midden in de dood zijn wij door het leven omgeven!”’