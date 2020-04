Zijn er geen domme vragen? Luister dan eens naar de persconferentie van premier Rutte

Het verschijnsel persconferentie is een bijzonder fenomeen geworden. Het was ooit de plek waar gezagsdragers hun boodschap aan het journaille kwamen vertellen, dat het op haar beurt weer aan de lezers mocht overdragen. Maar bij groot nieuws wil je als burger niet wachten en daarom worden persconferenties live uitgezonden. Heb je dan nog wel journalisten nodig? Jazeker. Want er moeten vragen worden gesteld. Over dingen die niet duidelijk waren. Of niet lijken te kloppen. In die laatste categorie stelde de NOS-verslaggever dinsdagavond een vraag aan de premier. ‘Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt, en wat krijgen de mensen er dan voor terug: nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?’

Ik weet niet hoeveel van de bijna 8 miljoen kijkers die naar Rutte keken, deze vraag ook op de lippen brandde, maar mijn broek zakte af. Wie stelt er na een heel betoog vol worsteling, nuances en afwegingen nu zo’n vraag? Na een wekenlange stroom van berichten ‘hoe het zit’. Ik zat me plaatsvervangend te schamen.

Ik weet dat in Hilversum, maar ook daarbuiten, redacties bang zijn om de vragen van het volk te missen. Het geluid van de straat, heet dat. En terecht. Maar het wordt pijnlijk, ja zelfs een belediging voor de straat, als er dan niet meer geluisterd wordt naar wat iemand net verteld heeft.