Zorgplicht

Begin april luidde vakbond CNV de noodklok over het lot van uitzendkrachten in deze tijden van corona. De helft van de uitzendkrachten zou volgens het CNV inmiddels gedwongen thuis zitten. Zonder dat ik op de hoogte ben van alle ins en outs heeft het er veel van weg dat werkgevers kiezen voor de weg van de minste weerstand. Beter gezegd: de bekende weg. Uitzendkrachten behoren doorgaans tot de flexibele schil en die hoor je als organisatie af te stoten als het werk wegvalt.

Hoewel deze ‘primaire reactie’ te begrijpen valt, is dit toch niet helemaal de bedoeling van de overheid. De lockdown waarin we leven is namelijk geen gewone laagconjunctuur, maar een gedwongen platlegging van de maatschappij. Dat het werk voor veel organisaties hierdoor (deels) wegvalt, is waar. Evengoed is het waar dat de overheid door middel van de Noodmaatregel Overbrugging voor..

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, onder wie uitzendkrachten. Een werkgever die uitzendkrachten inleent, hoeft dus niet per se afscheid te nemen, maar kan er ook voor kiezen om aanspraak te maken op looncompensatie. Daarnaast kunnen uitzendbedrijven voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetko..