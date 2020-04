Heidehonger

In alle vroegte ben ik voor dag en dauw al opgestaan. Het enige wat ik voel is de honger van mijn huid. En die eronder.

Ik moet echt naar haar toe. De auto parkeer ik naast een bord met 'Verboden toegang, op last van de burgemeester tot nader order gesloten'. Ik neem aan dat ik er lopend nog wel in mag. Hoewel ik de laatste dagen ook zie dat er hele stukken bos, duin en strand afgesloten worden.

Ooit vestigden we onze sanatoria in de natuur. Heel lang dachten we dat een rustgevend landschap en schone lucht ons konden helen. Nu heerst er het gevaar dat we onze auto's te dicht naast elkaar parkeren. We kunnen hier niet zoals bij de super- en bouwmarkt, een winkelwagentje meenemen waarmee we onze naasten op een afstand houden.