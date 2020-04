Column: Alles is nu anders, samen zingen is verdacht

Samen zingen is gezond. Dat komt uit wetenschappelijke onderzoeken naar voren. Amateurzangers op een koor voelen zich blij, ontspannen en met anderen verbonden. Soms is dat zelfs meetbaar als ze voor en na een repetitie wat speeksel afstaan. De hoeveelheid cortisol (stresshormoon) daalt en de cytokinen (afweereiwitten) nemen toe. Het is goed voor je immuunsysteem. (Voor een uitvoering slaat de cortisolproductie nog weleens op hol.)

Samen zingen is ook ongezond. Speeksel bevat virussen, bacteriën en schimmels die ziekten overbrengen. Met zingen verspreid je zes keer zo veel druppeltjes als met praten en ongeveer even veel als met hoesten. Vooral de ‘harde’ medeklinkers als K, P, S en T zijn boosdoeners.

Normaal gesproken geldt: veel van wat we doen is niet hygiënisch, maar de kans dat je er wat ernstigs van krijgt, is nihil. Dat is nu anders. Een kerkdienst is verdacht, niet vanwege die broeder die in je nek hoest, maar gewoon om wat je daar komt doen: samen zingen. In de ‘anderhalvemeterkerk’ moet je lege plekken voor en achter je hebben, misschien wel twee rijen ver. En wanneer kunnen we ..