Corjan Matsinger: Wat was ik overtuigd van mijn evangelische gelijk!

Adembenemend - dat is Unorthodox. Ik heb de vier afleveringen van deze Netflix-serie over de jonge Esty bijna in één keer achter elkaar uitgekeken. De serie vertelt het verhaal van de negentienjarige Esther Shapiro of Esty, een jonge vrouw die opgroeit in de Joodse buurt van Brooklyn.

Een man, een huwelijk en een gezin - het is allemaal al voor haar bepaald. Kinderen baren, dat is haar religieuze plicht volgens de streng orthodoxe gemeenschap. Met de nieuwe baby’s moet namelijk een tekort van zes miljoen mensen worden aangevuld. De Holocaust werpt een donkere schaduw over het huwelijk van twee piepjonge mensen.

Daarbij gaat Esty gebukt onder de hoge verwachtingen en bemoeienissen van haar man, schoonmoeder en familie. Er moet een baby komen, maar Esty faalt, want een zwangerschap blijft uit.