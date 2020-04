Allemaal weelde

Geregeld bel ik met mijn grootmoeder, Dietje Keizer. Ze is 95, woont in Drachten, kookt zelf, doet de was. Ze kent haar 51 achterkleinkinderen bij naam. Ze houdt van familie, gezelligheid en vertellen. En ik wil alles weten. Als kind uit een gezin van vijftien, in het Groningse Siddeburen, ging ze in de jaren dertig op lange zomerkampen naar de Veluwe, Renkum en Heelsum, om aan te sterken. Dat had de dokter geregeld.

‘Andere kinderen hadden heimwee, maar ik nooit. Voor mij was het vakantie.’ Ik zocht uit waar die kampen waren, ik woon er vlakbij. De gebouwen zijn er niet meer.

‘Mijn ogen en oren worden minder', vertelt ze, 'maar ik ben dankbaar dat ik nog wat zie en hoop dat ik een beetje licht mag houden. Ik hoef geen jaren meer te leven. Ik kan me overal nog mee redden. Het komt toch anders dan je denkt.