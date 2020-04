Nooit was een musical in Nederland succesvoller dan Soldaat van Oranje, sinds 2010 voor zo’n drie miljoen bezoekers vertoond in Theater Hangar in Katwijk. Hoofdpersoon is Siebren Erik Hazelhoff-Roelfzema, verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, Engelandvaarder, piloot bij de Royal Air Force, in 2007 in Hawaii overleden. Minder bekend is dat Hazelhoff door Molukkers ook wel Soldaat van Ambon wordt genoemd.

Aanstaande vrijdag zeventig jaar geleden werd de Republiek der Zuid-Molukken, Republik Maluku Selatan (RMS), opgericht. Dat gebeurde in overeenstemming met bepalingen in de grondwet van wat toen nog de Verenigde Staten van Indonesië (RIS) was. Overeengekomen was dat wanneer de interne autonomie van een van de deelstaten van de RIS ernstig zou worden bedreigd, afscheiding was toege..

in het geheim naar Ceram