Brief van de koning

We moeten het even ernstig over De brief voor de koning hebben, u en ik. Als u zich stierlijk verveelt in quarantaine en nog iets te bingewatchen zoekt: dat kan sinds kort op Netflix met deze miniserie gebaseerd op het klassieke kinderboek van Tonke Dragt. Of ik u dat ook aanraad, laat ik nog even in het midden – daarom wil ik het er eerst even met u over hebben. Als u ofwel een religieus purist ofwel een literair purist bent, dan zijn we snel uitgepraat: kijk dan maar gewoon niet.

Ik bedoel met ‘religieus purist’ in dit verband: iemand die niets moet weten van fantasieverhalen waarin magie een rol speelt. Zelf heb ik daar geen enkele moeite mee, maar dat is een discussie voor een andere keer. Hoe dan ook: in deze serie zit volop magie, veel meer nog dan in het boek.

Ook de literair purist die elke verfilming een grove belediging vindt van het oorspronkelijke boek zal zich volop ergeren aan The Letter for the King. De makers permitteren zich enorme vrijheden. Maar ook dat mag van mij, en wederom: andere discussie.