Hilbrand Rozema: Er is een tijd van stenen weggooien en een tijd van stenen rapen, zegt de Prediker

In de tuin blinkt iets wits in de zon. Twee stenen, opgetild uit de bedding van een Franse rivier, op de bodem van de kajak gelegd en later in de auto, mee naar huis. Nu til ik ze weer op. Andere tijd, andere plaats. De kracht van het water, het rollen en botsen de stroom af, kilometers, verzachtte de scherpe hoeken. Ik hoor ze weer rollen. Eentje, de grootste, kan zo in een muur. Je kunt erop bouwen.

Stenen rapen doe ik al zolang ik me kan herinneren. Ik ben soms jaloers op mensen in landen waar ze er muurtjes van stapelen. Het rapen zelf is een ritueel van herinnering, in dit geval aan fantastische kajaktochten op de Drôme. Eerst bij hoogwater en een jaar later weer, nu bij laagwater. De eerste tocht was een serieus avontuur, de gezwollen rivier nam de regie volledig over. Het ging hard. D..

Maar deze zomer blijven we in eigen land, kamperen in de boomgaard van vrienden. Ik verheug me erop. Mijn stenen van herinnering waarmee het pad zich weer laat vinden, zijn nu even napret, geen voorpret. Of beter gezegd, tussenpret.