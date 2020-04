Blijf op je post

Om de chaos en de onrust in mijn kop te lijf te gaan, loop ik vaak een rondje over de dijkjes hier. Gisterochtend liep ik met de Ongelooflijke Podcast van de EO in mijn oren. Het gesprek met theoloog Stefan Paas en historica Beatrice de Graaf ging over de omgang van de mens met pandemieën door de eeuwen heen. Het onderwerp vormt een raar contrast met alle lentepracht die ik om me heen zie. Zoals corona contrasteert met mijn eigen leven van dit moment: een halflege agenda, iedereen gezond, voldoende werk, een zoon die braaf zijn huiswerk maakt, de zon die schijnt, een buurman die verse sla uit zijn tuin komt brengen en dat alles in zonovergoten Zeeland.

En toch chaos en onrust bij mij. Natuurlijk, want u en ik weten wat er gaande is. En we weten het meeste nog niet, denk ik. Pas schreef ik voor Tear een brief over corona op Haïti. Huiveringwekkend, wat een ongekende ramp is daar gaande. En niet alleen daar natuurlijk. Ik zal u eerlijk zeggen: apocalyptische gevoelens bekruipen mij. Wat staat ons nog te wachten?

rustgevende stemmen

De rustgevende stemmen van Paas en De Graaf brengen orde in de chaos. Rampen en plagen zijn van alle tijden, vertelt Beatrice. Sinds de mens zich is gaan nederzetten en dieren is gaan houden, zijn er ziektes in de wereld. Die worden pandemieën als er handelsstromen komen en oorlogen wor..