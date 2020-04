Sporen van het koninkrijk: ‘Helpen is een reflex van geloven.’

Een goeie kennis van ons woont en werkt in de Schotse universiteitsstad St. Andrews. Hij is een Nederlander, jong, en opgegroeid in welvaart en vrijheid. Nu studeert hij en is daarnaast tweede voorganger van de plaatselijke baptistengemeente. Alles ging voorspoedig, tot de coronacrisis. Hij kan niet meer normaal in de gemeente werken en hij kan niet meer met zijn gezin de deur uit. De strijd tegen corona kwam in het Verenigd Koninkrijk laat op gang, maar ze zijn er nu strenger dan bij ons. Gevaar, isolatie, verboden, het zijn voor onze jonge student/voorganger onbekende verschijnselen. Dat geldt niet voor zijn collega, de eerste voorganger van de gemeente. Hij heeft in zijn geboorteland Congo al twee burgeroorlogen, een epidemie en hongersnood meegemaakt. Hij lijkt de geschikte man op deze plaats in deze tijd.

De baptistengemeente in St. Andrews heeft in het centrum van de stad een mooi historisch kerkgebouw met de gevel gewoon aan de straat. Iedereen komt er langs. Toen de zondagse diensten werden verboden, besloten ze gelijk de kerk elke dag twee uur open te stellen voor voorbijgangers die op zoek waren naar reflectie en een plaats voor gebed. Daarnaast deden ze wat ze ook in Afrika in tijden van c..

Inmiddels mogen in het Verenigd Koninkrijk de kerkgebouwen op geen enkele manier meer gebruikt worden. Wat nu? Deze vraag wordt op verschillende manieren beantwoord. Duidelijk is dat we met z’n allen massaal een spoedcursus sociale media volgen. Je hoort overigens tot de gelukkigen als je ‘laag kerkelijk’ bent, dus als je een niet al te uitbundige liturgie hebt. Sommigen doen alles precies z..