Klaas Vos: Goede moed, want … het wordt me ook toegezongen door het groot vogelkoor

Eindelijk was de kou uit de lucht en uit mijn luchtwegen. ‘Kom mee naar buiten allemaal …’

Nee, helaas dat niet, maar ik ben er wel op uit gegaan. Naar buiten, waar de vogels fluiten, op allerlei wijs, in velerlei soorten en maten, in een uitbundige paasjubel, met daarin goed hoorbaar het roffelen van de grote bonte specht op het hout. Het ‘hout’ is leeg maar nog immer zwaar wegend op ruggen van velen.

Vanaf mijn huis ben ik na tweehonderd meter in het groen, in coulisselandschap. In de akkers is het zaad gezaaid en ontkiemt in een steeds frisser groen, dag na dag. Konijntjes schieten weg, een eekhoorn roetsjt een eik in. En uit de sparren, dennen, struweel van jonge berken, meidoorns, elzen overal dat vrolijk stemmend gezang, van merel tot fitis, putter tot roodborstje; ik zie en hoor zel..