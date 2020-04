O, wat zijn die kijkcijfers van kerkdiensten verleidelijk

Het waren hele noten. En het was hard. Zondagmorgen. Ik liep een rondje, voordat mijn kerkdienst om kwart voor elf begon. Een man, verderop in de straat, zong. Lange halen. Dwars door het keukenraam heen, zo de straat op. Ik kende de wijs. Het was iets over half tien. De christelijk-gereformeerden waren begonnen. Een paar huizen verderop hoorde ik het vervolg van de psalm. Nóg een zingende buurman. Zong minstens zo hard. Zat blijkbaar in dezelfde kerk.

Het voordeel van thuisluisteraars is niet alleen dat je ze kunt horen, maar ook kunt meten. Dat doen computers nu eenmaal graag en vooral snel. Kan bij de deur van de kerk natuurlijk ook, maar dit is nog makkelijker. En verleidelijk. Dat wil je horen - ‘Heb je ook gezien dat de dienst van afgelopen zondag zoveel likes had?’

Dominee Folkert de Jong spreekt in de krant van woensdag voorzichtig over een verdubbeling van zijn gehoor. Hij praat over zo’n achthonderd, en dat het er met twee mensen achter de computer zelfs 1600 kunnen zijn. Je zou er opgewonden van raken. Al komt dat er niet uit. Hij zegt er meteen achteraan niet in een juichstemming te zijn en nuchter te willen blijven. Hopelijk lukt dat ook. Want..