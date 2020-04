Psst: Hema-medewerkers hebben iets onbeholpens over zich

Het einde van de Hema lijkt nabij. Ik ging er maar weer eens heen om ze van de ondergang te redden. Viltstiften, een kaarsje, een riem, een paar messen en vorken, een brooddoos en een drinkbeker verdwenen in mijn mandje.

Bij de zelfscankassa was het best druk. Voor mij kwam een mevrouw er niet helemaal uit met afrekenen ‘Snapt u het?’ is de eerste vraag op het scherm. Maar die was ze al gepasseerd. Ongeduld achter me. Ik besloot mijn hulp aan te bieden. ‘Te gek voor woorden, dat een klant moet gaan helpen, daar zijn jullie toch voor’, hoor ik iemand roepen naar toesnellend Hema-personeel dat met de situatie nie..

Ondertussen sla ik mijn ogen neer bij de zelfscankassa en zie ik dat ik anderhalve meter afstand moet houden. Da's waar ook, ik zou het bijna vergeten. Huh, wat staat er nog meer bij? Anderhalve meter, dat zijn 15 Hema-tompoucen op een rij. Geweldig! Ik hoop dat dit bedrijf het gaat redden. Aan mij zal het niet liggen.