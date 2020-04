Voeding bij corona

In de NOS-app lees ik een verhaal over een man die het coronavirus heeft gehad. Hij is blij dat het eten hem weer een beetje smaakt. ‘Dat was erg welkom na tien kilo gewichtsverlies’, zegt hij.

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Ook mijn werk verandert enorm tijdens deze crisis. Vrijwel alle patiënten met corona eten slecht. Ze hebben geen eetlust en kunnen door benauwdheid en vermoeidheid vaak alleen vloeibare voeding gebruiken. Het gewicht daalt snel. Door de ziekte verliezen de patiënten niet alleen vetmassa, maar ook veel spieren waardoor hun kracht afneemt en de..

We proberen de patiënten met corona zo min mogelijk te bezoeken. Het maakt de kans op besmetting kleiner én het bespaart mondkapjes en andere beschermende kleding. Als het kan, spreken we de patiënt telefonisch en we overleggen veel met de verpleging, artsen en voedingsassistenten.