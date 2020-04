Een grens door de winkel

Aan de Stationsstraat in Baarle-Nassau, op nummer 1-A, wapperen vrolijk gele vlaggen. Bakken met koopjes lonken naar het winkelende publiek. ‘Zeeman’, staat er in blauwe letters boven de geopende deuren. Zo op het eerste gezicht is alles er te koop, maar wie beter oplet, zal iets merkwaardigs ontdekken. Een markering van witte kruisen loopt dwars over straat tot aan de gevel van het filiaal. Links van de markering staan geen bakken. Wie er binnengaat, stuit halverwege de winkel op een rood-wit lint. Poppen, handdoeken en babykleertjes wachten vergeefs op een nieuwe eigenaar.





‘De vierkante meters in België vallen onder Belgisch regime’, verklaart Marjon de Hoon, burgemeester van Baarle-Nassau, tegenover het Vlaamse tv-programma Eén. ‘Als je iets nodig hebt uit de Belgische vierkante meters gaat dat op dit moment helaas niet.’ De bevreemdende situatie is het gevolg van een grens die dwars door de winkel loopt. De deur bevi..

Het begon allemaal op 16 maart, toen premier Mark Rutte op de Nederlandse televisie een beleid van groepsimmuniteit afkondigde. Intussen galmde de leus ‘Blijf in uw kot’ van minister van Volksgezondheid Maggie De Block door België, en twee dagen later ging dat land in lockdown.