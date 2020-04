Psst: Vluchten in het gangpad van de winkel gaat niet meer. Waar moet je heen?

Vluchten kan niet meer, ’k zou niet weten waar. Ik heb bij elk schap en elk gangpad lang genoeg gewacht tot ik niemand meer in de weg liep. Nu loop ik hier tussen de blikjes vis en de instant noodles en even verderop staat iemand. Eigenlijk zou de supermarkt nu gangpaden van drie meter breed moeten hebben, of per gangpad eenrichtingsverkeer invoeren. Schuilen kan nog wel, achter mijn winkelkar. Maar ik moet erlangs. Ik houd m’n adem in en loop zonder het stel aan te kijken snel voorbij. Alsof ik denk: ik doe of ik er niet ben, dan ziet het virus mij vast niet.

Dat heeft geen zin. Die anderhalve meter is niet omdat iedereen potentieel onder de virussen zit die een aanloopje nemen om over te springen zodra je dichtbij komt. Het gaat om de afstand die luchtwegdruppeltjes afleggen. Als de ander in het voorbijgaan niet hoest of niest, niet praat en niet zingt, en je elkaars hand niet aanraakt, is er weinig aan de hand. Je kunt de ander zelfs zonder gevaar..

Blijf geduldig als je een zakje sla wilt en iemand heeft even tijd nodig om de keuze tussen eikenblad, rucola melange, babyspinazie en mesclun te maken. Het valt ook allemaal niet mee. En als iemand toch moet hoesten, dan is hij of zij niet meteen melaats. Verslikken is menselijk.