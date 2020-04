Vogelkennis

Goed nieuws in verdrietige tijden: de Vogelbescherming heeft 33.000 nieuwe leden. Hebban olla vogala nestas hagunnan / hinase hic enda thu / wat unbidan we nu, ik vind het nog altijd een van de mooiste Nederlandse zinnen. Een monnik schreef het rond het jaar 1100, in de kantlijn van een Latijnse tekst. Zo testte hij de punt van zijn nieuwe ganzenveer. Het is niet de oudst bekende Nederlandse zin, de Frankische doopgelofte uit de achtste eeuw bijvoorbeeld, is nog veel ouder: Gilaubistu in got fater almahtigan / gilaubistu in christ, enzovoort.

Vogels, je kunt er een boom over opzetten. Een boom die aan het eind vol vogels zit. Maar niet met iedereen in gelijke mate. Zo herkent mijn wederhelft amper vogels, ontdekte ik tot mijn schrik met Pasen. Ze is vogelblind. Dat ik daar nu pas achter kom! We zaten in de auto, toen zij zich liet ontvallen:

'Vooral mannen zijn gek van vogels en soorten herkennen.'

- 'Is dat zo? Jij weet er toch ook wel iets van?'