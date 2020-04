Cocky Drost: ‘Ga niet te snel over tot rigoureuze keuzes in deze warrige tijden’

‘Er worden echt megaveel echtscheidingen aangevraagd’, vertelde de vriendin die bevriend was met een scheidingsadvocaat. Het verbaasde haar niks, vertelde ze verder. Zonder afleiding van werk of sociaal leven ben je op elkaar aangewezen. Dan komen de zwakke plekken natuurlijk snel naar de oppervlakte.

Het maakte me droevig. Stonden er zoveel relaties op losse schroeven? Of ontbrak het aan commitment bij deze stellen?

Ik begrijp best dat deze rare tijden relaties onder druk zetten en dat je je misschien wel afvraagt waarom je in vredesnaam nog samen bent. Dat de ergernissen hoog oplopen en de conflicten niet meer op twee handen te tellen zijn. Maar nu besluiten te gaan scheiden, is dat wel wijs?