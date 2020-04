Crisis als kans om te groeien in overgave, barmhartigheid en liefde

‘Nog steeds krijg je van christenen regelmatig te horen dat de natuur zo wondermooi is en getuigt van Gods grootheid en goedheid. Ach, lieve mensen, de natuur is ronduit verschrikkelijk, de natuur is één groot lijden, de natuur is niets anders dan wreed doodgaan, bruut sterven, of langzaam bezwijken. …. Wat is er ‘zeer goed’ aan een schepping waarin elk schepsel hetzij crepeert aan een vreselijke ziekte, hetzij omkomt in de muil van een ander schepsel? Wat is er ‘zeer goed’ aan een schepping waarin de vreselijkste parasieten in mens en dier huizen…? Wat is er ‘zeer goed’ aan een schepping waarin alle organismen geterroriseerd worden door parasieten, dus ook parasieten zelf?’

virussen

Deze onweerlegbare observatie van Maarten ’t Hart (Wie God verlaat heeft niets te vrezen. De Schrift betwist) zou haast profetisch zijn geweest als hij na ‘de vreselijkste parasieten’ het woord ‘virussen’ zou hebben toegevoegd. Virussen zijn infectueuze microdeeltjes die cellen binnendringen..

Biologen ontdekten dus dat de schepping helemaal geen rozentuin is. Ecologen ontdekten dat wij die daarin ook helemaal niet aanleggen door de roofbouw die wij op Moeder Aarde plegen. Filosofen en theologen weigeren te aanvaarden dat de schepping alleen maar wreed en chaotisch is. Augustinus constateerde in een preek en in De providentia Dei ooit dat een vlo excellent geleed, en..