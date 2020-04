Er ontstaan oases in de woestijn van een waggelende wereld

Of ze een theoloog konden spreken, vroegen ze. Ook aan de Theologische Universiteit Kampen werken de meesten deze weken thuis. Colleges en tentamens doen we online. Maar enkele werknemers zijn met enige regelmaat nog aanwezig. Zo kon de secretaresse vorige week dat telefoontje van RTV-Oost aannemen. Of ze een theoloog konden spreken. Ze wilden wat vragen stellen rond corona. Van deze exotische mensensoort vormde ik op dat moment het enige in het gebouw aanwezige exemplaar. Dus kwamen de vragen op mijn bordje. In verschillende Overijsselse gemeenten bleken folders verspreid waarin christenen hun medeburgers opriepen tot bekering. Corona typeerden ze als straf van God en daarmee als voorwaarschuwing van het eindgericht. De folders wekten onrust en verontwaardiging. En de vraag van RTV-Oost was wat de theoloog van dit alles vond.

goede bedoelingen

Ik legde uit dat de folderverspreiders het waarschijnlijk goed bedoelden. Zij waarschuwen omdat ze hun medemensen geluk en eeuwig leven gunnen. Maar onbedoeld bereiken ze het tegendeel. Veel niet-christenen hebben toch al een donkere karikatuur van God. Die wordt zo alleen maar bevestigd. Ze..

Ik hoor christenen deze dagen bijvoorbeeld wijzen op Jezus’ toespraak over de toekomst, vlak voor zijn lijden. Daarin lijken epidemieën - naast oorlogen, aardbevingen en hongersnoden – wel degelijk voorboden van Gods eindgericht. Hebben onze Saksische folderverspreiders niet ook een beetje gelijk? Toch is dat niet de strekking van Jezus’ toespraak. Oorlog, aardbeving, honger en dodelijke zie..