Paaspreek in Heerde

Vorige week zaterdag ging mijn telefoon. Of ik Eerste Paasdag naar Heerde kon komen om daar de (online) kerkdienst te leiden. De dominee van de Heerdense Johanneskerk is getroffen door Covid-19.

Zonder echt na te denken zei ik direct ja. Vorig jaar had ik met Pasen net mijn preekconsent gehaald, en het was prachtig om toen met een gemeente te delen in het mooiste feest dat er is. Dit jaar zijn al mijn preekbeurten in coronatijd afgezegd, en ik moet zeggen dat meezingen met de Kerkomroep nog steeds niet echt mijn ding is. Pasen vieren in een gemeente was dan ook meer dan welkom, en Heer..

Heerde ligt de laatste weken flink onder vuur. Het is de plek in Gelderland die het zwaarst door het coronavirus is getroffen. Telegraaf en Trouw schreven dat de kerkdiensten hier een grote oorzaak van zijn. Later bleek dat niet helemaal waar, maar het leed was al geschied. Op social media kregen de kerken het zwaar te verduren. Eén journalist probeerde zelfs een H..