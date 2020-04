Voor sommigen duurt de lockdown voort als die allang weer over is

Het is vandaag Derde Paasdag. Pasen ligt weer achter ons. Het was niet de eerste keer dat ik Pasen thuis moest vieren. Het gebeurde me al tal van keren vanwege lichamelijke en geestelijke kwalen.

Pasen wordt het altijd.

Ook als je er niets bij voelt.

Ook als je alleen aan je eigen lijden kan denken.

Ook als je de deur niet uit kan.

Ook als je alleen bent.

Wat het dit keer anders maakte, was dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten en er allemaal initiatieven van de grond kwamen om dingen toch mogelijk te maken. Ik kon zelfs avondmaal meevieren op Goede Vrijdag. Thuis met een stukje brood en een slokje wijn voor de televisie.