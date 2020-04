Pesach in Salland

Het voelt alsof mijn ouders emigreerden naar een ander land, een land waar de merkwaardige gewoonte heerst om enkele meters afstand tot elkaar te houden. Dat is wennen.

Maar: ‘s lands wijs, ‘s lands eer, nietwaar. Het schijnt te maken te hebben met een virus. Gelukkig lijkt hun woning in het nieuwe land sterk op hun vorige huis, dat geeft de situatie de omtrekken van het vertrouwde. Hartverwarmend.

Na de koffie ga ik dieper het Vechtdal in. Er gaat een lokroep vanuit, deze regio hoort bij mijn Heimat. Wat een brahmaan in India heeft met de Ganges, dat heb ik met de Vecht. Nou ja, overdrijven is ook een vak, maar toch. Even buiten Hardenberg parkeer ik de auto en klim twee keer een vangrail over. Over de dijk loop ik naar het Jodenbergje. Dit ‘Jeudenbarchien’ is een van de mooi..