Hoeveel mag de EU eigenlijk kosten?

‘Morgen betekent een nieuwe start voor Europa’, schreef de top van de Europese Unie op 31 januari in een open brief. Een dag later zou het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten en ter gelegenheid daarvan noteerden de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement dat de vernieuwde unie barst van ambitie: ‘De voorbije jaren hebben ons - naties, instellingen en mensen - nader tot elkaar gebracht. Zij hebben ons eraan herinnerd dat de Europese Unie meer is dan een markt of een economische macht. Het is een gemeenschap van waarden die wij met elkaar delen en verdedigen. Samen staan wij zoveel sterker.’

De Europese Unie dus als een gemeenschap van waarden die wij, Europeanen, delen en verdedigen. Prachtig. Maar dit was dan wel buiten de coronacrisis gerekend (en ook buiten de migranten die kort na de open brief aan de poorten van Griekenland rammelden en in naam van de EU werden teruggeschoten).

uiteenvallen Deze maand is het precies tien jaar geleden dat Griekenland voor het eerst miljardensteun kreeg van de eurolanden. Achteraf zien we dat Europa toen ingrijpende fouten heeft gemaakt, erkende ook voormalig eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem eind vorig jaar in het Nederlands Dagblad. Door de Grieken te laten bloeden voor elke euro die ze bij ons leenden, zitten ze al een..