Als je verwarring wilt, moet je zeggen dat mensen normaal moeten doen. Roep het in een klas, en het is geheid nóg een kwartier onrustig. En je weet meteen wat bij de kinderen thuis normaal gevonden wordt.

Rutte en Wilders hadden in 2011 een nogal onparlementaire, maar wel verhelderende conversatie over het begrip ‘normaal’ (Wilders: ‘Doe eens normaal man’. Rutte: 'Doe lekker zelf normaal’). En dat waren nog maar twee soorten normaal.

Bij ‘normale benzine’ zijn het er al drie: E5, E10 en E85. Dat getal staat voor de hoeveelheid ethanol die is toegevoegd. Ook bij mensen werkt het ongeveer zo. Normaal gedrag; dat zijn de fabrieksinstellingen, met de software die er in het paradijs is ingezet. En daarna is er dus heel veel aan toegevoegd.