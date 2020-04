Psst: Ondanks de trieste aanleiding vind ik het best fijn dat coronamaatregelen tot 28 april duren

Een beetje zitten. Genieten van het thuis zijn. De matrassen opruimen die na een logeerpartij al zolang in een hoekje staan. De film kijken waar ik maar niet aan toe kwam. Het met elkaar uithouden. Alleen voor het hoognodige de deur uit. Vriendelijk glimlachen naar mijn bezoek, zonder handen te schudden. Op zondag in mijn slobbertrui via YouTube kerkdiensten kijken. Boekjes voorlezen. Dingen laten gebeuren. Plinten poetsen. Nieuwe klusjes voor in huis verzinnen. Af en toe op nos.nl kijken of de wereld nog niet is vergaan. Een vriendelijk appje sturen naar iemand die dat nodig heeft. Eten koken, en de aangegeven tijden op de gebruiksaanwijzing nu wél aanhouden. Twintig seconden lang heerlijk koud water over mijn handen voelen stromen. De meest vervelende klusjes in huis alsnog uitstellen. Naar elkaars verhalen luisteren. Kaarten versturen. Hand- en spandiensten verrichten. Kranten en tijdschriften lezen. Genieten van geen reistijd naar werk en kerk. Oog krijgen voor de zorgeloosheid van kinderen. Niet naar een concert, verjaardag of museum hoeven. Heerlijk stil op straat. Op een gegeven moment mij echt vervelen. Nog maar een keer stofzuigen dan. Niets moet, alles mag. Ik vind het - ondanks de trieste aanleiding - best fijn dat de coronamaatregelen nog tot 28 april duren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .