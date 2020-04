Oude woorden

Dit is eigenlijk geen tijd voor columns. De tijd van reflectie is voorlopig voorbij. Het is vrijdagmiddag en ik ben teruggekeerd van een tot voor kort vitale mevrouw van 95. Stram van leden maar helder van geest. Zij woont in het woonzorgcomplex dat als epicentrum geldt van de corona-uitbraak in onze regio. Ze is geveld door het virus waarvan vier maanden geleden nog niemand had gehoord. Ze is benauwd en zou opgenomen willen worden in het ziekenhuis. Telefonisch overleg met de longarts maakt me duidelijk dat zij niet in aanmerking komt voor opname op de ic. De levensverwachting voor een ic-opname moet ongeveer vijftien jaar zijn. Kansloos.

Zuurstof kan ook in het verzorgingstehuis worden geleverd, dus thuis laten lijkt het beste. Als ik, met schort, masker, beschermbril en handschoenen aan bij haar zit, probeer ik haar dat uit te leggen. Ik moet hard spreken omdat ze doof is. Ze luistert, met zuurstofmasker op. Het is even stil, alleen het ronken van de oxygenator is hoorbaar. Dan zegt ze: ‘Mijn overbuurvrouw kon toch ook w..

Ik ben ook niet helemaal gerust op de oxygenator. Die is geleend van een andere afdeling. Wat gebeurt er als op die afdeling dit apparaat nodig is? Moet zij dan van de zuurstof af? Dat zou haar lijden verzwaren en wellicht haar einde versnellen … Bespreekpunt voor het eerstvolgende overleg met de collega’s ouderengeneeskunde. Ik weet niet of ik deze mevrouw volgende week nog levend..