Reina Wiskerke: Opeens zit ik mij zorgen te maken over Boris Johnson

Bijzonder hoe dat werkt, betrokkenheid bij mensen die je enkel kent van de media. De Britse premier Boris Johnson is zo’n figuur. Hij kwam jaren geleden op mijn radar als gast van het satirische tv-programma Have I Got News for You – het BBC-programma waar Dit Was Het Nieuws een aftreksel van is. Johnson was columnist en een niet al te prominent parlementslid – type vlegel. Hij liet met enig plezier de spot met zich drijven door de spitse programmamakers. Bij mij ontstond het positieve beeld van een onconventioneel, humoristisch en niet al te atletisch personage, dat zich op een racefiets door Londen verplaatste.

Toen Boris Johnson actief werd in het centrum van de landelijke politiek, kwam hij vaker in beeld. De glimlach die hij bij mij opriep, stuitte evenwel op onbegrip van mensen om mij heen, als we over hem aan de praat raakten. Alsof ik aan de verkeerde kant stond met mijn herinneringen aan een satirisch programma. Want om Boris Johnson met zijn brexit-idealen, politieke gedraai en leugenachtige c..

Het werd hoog tijd mijn beeld van Johnson te resetten, ongeacht wat daarvan de uitkomst zou zijn. Want een mens moet zich nooit laten verblinden door de grappige en vlegelachtige verschijning van een politicus, of zijn ideeën nu goed of fout zijn.