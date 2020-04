Deze vrome verhalen over corona zijn té mooi

Je zou willen dat het waar was - de brief van Julian Urban, een 38-jarige arts in een ziekenhuis in de Italiaanse regio Lombardije. Tot een paar weken geleden was hij atheïst, net als al zijn collega’s, maar de coronacrisis heeft hen overweldigd. Nu gebruiken ze elk vrij moment om God om hulp te vragen.

Google kent geen Julian Urban die arts is in Italië. Ook geen Giuliano Urbano. Nergens is een bron te vinden. Toch doet het bericht de ronde, via websites voor internetevangelisatie en gebed.

Willen we te graag - dat in zo’n crisis het geloof oplicht, dat christenen zich nú kunnen laten zien?

Liefde pronkt niet en doet niet gewichtig. Echte helden ontdek je vaak pas achteraf.