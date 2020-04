Utrecht is een spookstad. Maar het pleintje voor mijn flat bruist als nooit tevoren

Vandaag vierde ik een verjaardag van iemand die ik drie weken geleden nog niet kende. We aten dure taart van een lokaal banketbakkertje in de buitenlucht. Er was afstand, zoals voorgeschreven, maar er was ook spontane warmte en dat kwam niet alleen door de zon.

Het AD noemde Utrecht een spookstad. Een stad zonder ziel na drie weken corona-lockdown. Natuurlijk zijn er de lege terrassen en verlaten winkelstraten, maar mijn ervaring is toch het tegenovergestelde. De stad bruist, misschien zelfs als nooit tevoren.

Neem het pleintje voor mijn huis: voorheen een winderig stukje niemandsland dat mensen gebruikten om zo snel mogelijk van of naar hun appartement te komen. Nu staan er dagelijks mensen uit hun meegebrachte mokken koffie te slurpen, praten wildvreemden met elkaar en hebben kinderen er prachtige stoepkrijttekeningen gemaakt. Tijdens mijn vaste rondje hardlopen valt me daarbij op dat mensen zel..