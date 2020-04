Een verhaaltje over samenleven met anderen en het geven van complimenten

Lieve mensen, de gedachten over corona, angst, lijden, God in lijden, ik heb ze dag en nacht en zou er best een column over kunnen schrijven. Maar het is allemaal nog wat onaf, en soms vind ik het goed om een proces eerst zijn tijd te geven voordat het woorden hebben moet.

Desalniettemin zitten we elke dag in corona-quarantaine en velen van ons doen dat samen met anderen. Dat heeft voor- en nadelen. Daarnaast zijn velen van ons ook bij vlagen uitermate verveeld. Wat ook voor- en nadelen heeft. Dus bij dezen een verhaaltje over samenleven met anderen. In de hoop dat het helpt tijdens een rotdag met je huisgenoten. Of een moment tevredenheid geeft als je er geen he..

Het was maandag. Isolatieweek twee. Het ging best goed. Samen ontbijten: leuk. Samen lunchen: leuk. Dat Job achter zijn laptop op zolder ook heel snel bij onze vier maanden oude baby Yaëli was om het speentje terug in haar mond te duwen, zodat ik niet twee trappen op naar de zolder moest als ze zichzelf opnieuw wakker begon te gillen tijdens het in slaap vallen: leuk.