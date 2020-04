De economie redden, Jort en anderen, daar gaat het nu even niet om

Aan het eind van onze straat, om het hoekje, is een zwanenstel begonnen met het prepareren van een nest. Met ranke halzen reiken ze naar sprietjes gras en riet, die ze met hun snavels Het is een gekke plek voor het nest, zo langs de weg. Normaal is hier best veel verkeer, nu nauwelijks. Het geluid is verstomd, zelfs schoolgaande kinderen fietsen er niet meer langs. Alleen wandelaars passeren nog, op gepaste afstand. Geen wonder dat de zwanen deze ‘rustige’ plek hebben uitgekozen. Voor dit jonge stel is het te hopen dat de lockdown nog even duurt.

Ik denk aan het schilderij van Jan Asselijn, ‘De bedreigde zwaan’ - mijn favoriete kunstwerk. Het toont een knobbelzwaan, die haar nest met eieren beschermt tegen een hond. Op zichzelf al een prachtig beeld, maar in de achttiende eeuw meende men er een diepere betekenis aan te moeten geven. Op een van de eieren werd ‘HOLLAND’ geschreven en boven de hond kwam te staan: ‘DE VIAND VAN DE STAAT’. H..

kille rekensommen

Natuurlijk volg ik het nieuws op de voet. Klokslag twee uur ga ook ik naar de RIVM-site om te zien of de maatregelen al effect sorteren. Wanneer een actualiteitenprogramma een deskundige opvoert, ben ik één en al oor. Met belangstelling lees ik wat experts schrijven en ik probeer als poli..