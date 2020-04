Probeer eens een kapsel uit met een tondeuse

Een heleboel dingen kunnen even niet zoals we ze gewend zijn. Maar veel dingen kunnen nog wel, alleen dan even anders.

Niet naar de kapper? Misschien is er iemand in je huis die van een uitdaging houdt zodat je met de tondeuse aan de gang kunt. Een man leent zich het beste. Begin met een opgeschoren boevenkapsel. Probeer, als dat niet staat, een tonsuur zoals bij een monnik. Als dat ook niets is, scheer dan kaal. Een goede tondeuse is wel een voorwaarde. Andere opties zijn wedstrijdjes. Kweek de langste snor, b..

Niet op visite kunnen? Schrijf in je agenda wie je gesproken hebt. Zo kun je bijhouden of het echt wel zo stil is als je denkt en wie je eens extra zou kunnen bellen.