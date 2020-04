Reina Wiskerke: Er zit een rare knoop in de voorlichting over mondkapjes

Van alle Nederlanders zegt 99 procent 1,5 meter afstand te houden, hoor ik op de radio. We zijn inderdaad alerter geworden, maar zó alert? Supermarkten hebben slimme regels bedacht en mensen doen hun best. Maar nog steeds gebeurt het mij dat iemand vlak langs me heen loopt met zijn winkelkar. Van schrik stop ik dan even met inademen, merk ik, om dan langzaam uit te ademen, alsof ik het virus kan wegblazen.

De winkelvloer vereist een verhoogde staat van paraatheid: hoe voorkom ik nabijheid van anderen? Kun je hier niet beter een mondkapje dragen?

Toen ons van alle kanten op het hart werd gedrukt geen heil te verwachten van mondkapjes, dacht ik er het mijne van. Ik kocht eind januari een piepklein voorraadje. Voor: je-weet-maar-nooit en mantelzorgtaken.

Er zat vanaf het begin een rare knoop in de voorlichting. We moesten ons inprenten dat mondkapjes niet echt hielpen tegen besmetting. Tegelijk leerden we dat mondkapjes onontbeerlijk waren tegen besmetting. Het eerste gold de gewone burger, het tweede de hulpverlener. Dat kan theoretisch niet kloppen: wat de hulpverlener beschermt, beschermt ook de niet-hulpverlener. Maar die conclusie omzei..