Pas bij droogte

Nu de brede rivier van mijn bezigheden bijna afgedamd is, komt de bedding bloot te liggen. Dat brede gespierde zilverlint toont nu zijn rommelige bodem. Ik zie de rib van de wekelijkse zondag liggen, waar de stroom me tot voor kort soepel langs voerde, maar waar ik nu zelf overheen moet stappen. Maar waarom zou ik?

Levenslang ken ik de zondag met kerkdiensten. Nog net niet in de kerk geboren, maar wel op Hemelvaart en gedoopt op Pinksteren, is er een foto van mij in doopjurk. Thuis genomen natuurlijk, in de kerk fotografeerde je niet. Ik heb alleen herinneringen. Mijn eerste is een gymnastieklokaal aan de zuidoever van de Maas, onder de Brienenoordbrug in aanbouw. De ringen hingen aan het plafond, de geur..

uitje

Of heb ik deze herinnering omdat mijn vader het niet had op de preken van ds. J. Meilof? Het eind van de dienst was in elk geval steeds een opluchting. We fietsten ’s middags wel eens naar Barendrecht, naar een kerk met pilaren aan de linkerkant en met vrolijker licht. Dat was een uitje, ook omdat he..