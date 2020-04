Hilbrand Rozema: ‘Oude kerken kalmeren de kaarsvlam van je geloof’

Duitsland heeft de grenzen gesloten, behalve met ons land. Nu het nog kan, glip ik de grens over naar de Eltenberg, 82 meter hoog en geografisch een deel van het Montferland.

Van 1949 tot 1963 hoorde het bij Nederland.

De bakker in Elten is open. Bij de ingang zit een vrouw in een rolstoel te roken, ze is al oud en heeft één been, haar ene voet puilt uit een te krap muiltje, ze tast in een pak Marlboro’s (extra groot) naar de volgende sigaret. Ik probeer een gesprek, maar het komt niet op gang, alle zuurstof is al in gebruik.

De paar klanten houden afstand; na elke aankoop gaat de poetsdoek over de toonbank. ‘Tegenwoordig sluiten we al om twee uur ‘s middags, het schoonmaken kost ons veel tijd’, zegt een van de bakkersvrouwen. Op de toonbank ligt de BILD Zeitung, de krant eist dat..