Na de coronacrisis op de oude economische voet doorgaan? Dan hebben we pas echt een probleem

Het leven moet voorwaarts geleefd worden en kan slechts achterwaarts worden begrepen – zo ongeveer luidt een uitspraak van de filosoof Kierkegaard. Achteraf is alles makkelijk. Ineens zitten we midden in een ongekende crisis. En dus moeten we iets doen, voorwaarts. Maar hoe zullen we deze periode achterwaarts begrijpen? Jaarlijks sterven er in Nederland ruim 150.000 mensen, zo’n 2.900 per week. Maar liefst 8.600 stierven er aan ‘ongevalsletsels en vergiftigingen’. Dan gaat het dus niet eens om zieken. 10.000 sterven er aan longkanker, grotendeels gerelateerd aan roken, en soms wel 9.000 aan de griep. Statistieken daarvan zien we niet op de tv. Het land wordt er ook niet om stilgelegd.

Doen we nu iets dat we achteraf als onbegrijpelijk zullen analyseren? Zijn we bezig ons de onvermijdelijkheid van de dood van het lijf te houden? Of zullen we later tegen elkaar zeggen dat het toch indrukwekkend was hoe we met massale solidariteit bewerkt hebben dat een aantal van ons juist déze dood niet gestorven zijn, niet door dit nieuwe coronavirus zijn getroffen, met dit afschuwelijke zie..

achterwaartse commissies

We kunnen er wel zeker van zijn dat er allerlei achterwaartse commissies zullen aangeven dat Nederland, c.q. de wereld, slecht was voorbereid op een calamiteit als deze. Men zal vast zeggen dat er meer ic-bedden hadden moeten zijn, meer mondkapjes en beschermingsmateriaal. En onget..