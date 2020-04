Op de vele CNN-beelden uit het Witte Huis in Washington is de man nauwelijks over het hoofd te zien. Verschijnt Trump dan staat Mike Pence devoot achter hem. Pence is aangesteld als leider van het speciale team dat de strijd tegen corona moet coördineren. Af en toe knikt hij instemmend als Trump iets beweert. Zijn blik lijkt op die van een trouwe hond naar zijn baasje. Opmerkelijk. Want terwijl Pence zich in de eerste plaats christen noemt, daarna conservatief en dan pas Republikein, is Trump een opportunist, iemand die vooral voor zichzelf bewondering zoekt.

Geen misverstand. Pence verafschuwt de immoraliteit van zijn president. Net als voorheen Billy Graham waakt hij er bijvoorbeeld voor zich niet alleen met een andere vrouw dan de zijne in een afgesloten kamer te bevinden. In 1998 sprak hij zich uit voor afzetting van Bill Clinton, ook omdat ‘van een president een hogere moraal mag worden verwacht dan van de gemiddelde burger. Amerika moet in de ..

Israël

Hoe is de loyaliteit van Pence te verklaren? Voor een deel uit het feit dat Trump een aantal van zijn verkiezingsbeloften aan de evangelicals – 80 procent van hen stemde op Trump – inloste: de benoeming van twee conservatieve rechters in het Hooggerechtshof, minder geld voor internationale pro-abortusorganisaties, meer ruimte voor politieke activiteiten van religieuze groepen.